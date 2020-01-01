Чоткий Паца рассказали о пародии с Зеленским, о конфликтах и приглашении Киркорова

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Чоткий Паца на Слава+ /Скриншот с YouTube

На популярному украинском шоу Слава+ с ведущим Славой Деминым вышло новое интервью. На этот раз гостем стал не один человек, а сразу трое представителей комедийного проекта Чоткий Паца - Костя, Таня и Уля.

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В ходе выпуска все трое участников-блогеров рассказали о том, как они работают над всеми проектами (в частности - над пародиями), о конфликтах в команде, о своей личной жизни, о рекламе на YouTube, о закрытии Чоткого Шоу со звездами шоу-бизнеса, а также о хейтерах и своих целях. Кроме этого, они поведали подробности о сотрудничестве с Владимиром Зеленским (незадолго до президентских выборов 2019-го года), о приглашении Филиппа Киркорова на Первый канал, о своей популярности, о страницах в соцсетях, а также о своих вкусах и кумирах.

Интервью участников проекта Чоткий Паца на шоу Слава+ вышло на YouTube и за сутки набрало более 11 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца порвали тренды YouTube ностальгической пародией