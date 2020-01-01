Как отреагировали соцсети на нового гостя шоу вДудь

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вДудь /Скриншот с YouTube

На официальном YouTube-канале шоу Юрия Дудя под названием вДудь вышел новый выпуск. На этот раз гостем программы стал популярный интернет-актер и создатель сериала Внутри Лапенко Антон Лапенко.

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В ходе почти полуторачасового интервью Лапенко рассказал Дудю о том, как стал звездой за год, о своих персонажах, о смысле его видеороликов, о ретро-формате сериала, о братьях и сестрах, о зарплате молодого артиста, о том, почему он хотел бросить свою профессию, а также об отсылках на фильмы Брат и Игла. Кроме этого, Антон ответил на вопросы о системе Станиславского и Чехова, о любимых фильмах, о юморе, о появлении у Урганта и о том, почему он не матерится.

Зрители выпуска расхвалили гостя, отметив, что они радуются за него, хотя он для них незнакомый человек, а также подчеркнули то, что он не матерится и использует юмор без пошлости. Его также назвали талантливым человеком и одним из лучших героев вДудя. Комментаторы также написали, что ждали это интервью и высоко оценили проделанную работу.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Выпуск шоу вДудь с Антоном Лапенко набрал 8 миллионов просмотров, 492 тысячи лайков и 11 тысяч дизлайков. Ролик попал на 2-ое место в трендах YouTube.

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