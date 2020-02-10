"Без паники": Таисия Повалий объяснила, как оказалась на инвалидной коляске

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Таисия Повалий /instagram.com/tpovaliyofficial/

Популярная певица Таисия Повалий не на шутку напугала своих поклонников, опубликовав в Instagram снимок, на котором она сидит в инвалидном кресле с маской на лице. Как оказалось, у нее повреждена кость на ноге, из-за чего знаменитость не может ходить в течение пяти недель.

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"Без паники! Сделала МРТ, косточка моя таки повреждена. Пять недель врач сказал не становиться на ногу! Я, между прочим, и сидя на стуле танцую под свои песни, и ничего меня не остановит! А прошлое как раз зацепилось, в те дни перебирала старые фото и газетные публикации. Половину выбросила и на ровном месте подвернула ногу дома!", - призналась Повалий в следующей публикации в соцсети.

Подписчики исполнительницы поддержали ее и пожелали скорого выздоровления.

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