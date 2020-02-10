"Без паники": Таисия Повалий объяснила, как оказалась на инвалидной коляске
Популярная певица Таисия Повалий не на шутку напугала своих поклонников, опубликовав в Instagram снимок, на котором она сидит в инвалидном кресле с маской на лице. Как оказалось, у нее повреждена кость на ноге, из-за чего знаменитость не может ходить в течение пяти недель.
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"Без паники! Сделала МРТ, косточка моя таки повреждена. Пять недель врач сказал не становиться на ногу! Я, между прочим, и сидя на стуле танцую под свои песни, и ничего меня не остановит! А прошлое как раз зацепилось, в те дни перебирала старые фото и газетные публикации. Половину выбросила и на ровном месте подвернула ногу дома!", - призналась Повалий в следующей публикации в соцсети.
Друзья, любимые мои ! Без паники ! Сделала МРТ, косточка таки моя повреждена, 5 ть недель доктор сказал не становиться на ногу ! Значит мне надо из дому наблюдать как продвигается мой Новый Альбом ! Я, между прочим, и сидя на стуле танцую под свои песни, и ничего меня не остановит !!! 🔥🔥🔥😆💪💪💪 А прошлое как раз зацепилось, в те дни перебирала старые фото и газетные публикации )))) Половину выбросила и на ровном месте подвернула ногу )) дома !!! Цепляется ))))😆😆😆 Фото подходящее серьезное нашла в телефоне в архиве ) #povaliy #повалий #таисияповалий #Повалій #ТаїсіяПовалій
Подписчики исполнительницы поддержали ее и пожелали скорого выздоровления.
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