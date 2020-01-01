Таисия Повалий удивила неожиданным украиноязычным клипом
Популярная певица Таисия Повалий решила удивить своих слушателей новым клипом на песню Вытри слезы. Однако самое необычное здесь то, что эта работа стала первой украинозычной в ее репертуаре за последние шесть лет.
Читай также: Как отреагировали зрители на рождественский клип группы KAZKA
По словам певицы, песня и клип посвящены первой любви и тем, ощущением, которые возникают от нее. "Страсть и боль, веселье и грусть, слезы и сила пережить его делают нас теми, кто мы есть сегодня", - говорится в описании. Примечательно, что видео снято на телефон, режиссерами стали Ярослав Губский и Сергей Гуман.
Сама композиция войдет в новый альбом Повалий - Эйфория. Пластинка выйдет в феврале 2020-го.
Ранее сообщалось о том, что Время и Стекло, Потап и Мишель Андраде порвали YouTube украиноязычным клипом