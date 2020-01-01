Таисия Повалий удивила неожиданным украиноязычным клипом

Певица представила первую работу на украинском за последние шесть лет

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Таисия Повалий /instagram.com/tpovaliyofficial/

Популярная певица Таисия Повалий решила удивить своих слушателей новым клипом на песню Вытри слезы. Однако самое необычное здесь то, что эта работа стала первой украинозычной в ее репертуаре за последние шесть лет.

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По словам певицы, песня и клип посвящены первой любви и тем, ощущением, которые возникают от нее. "Страсть и боль, веселье и грусть, слезы и сила пережить его делают нас теми, кто мы есть сегодня", - говорится в описании. Примечательно, что видео снято на телефон, режиссерами стали Ярослав Губский и Сергей Гуман.

Сама композиция войдет в новый альбом Повалий - Эйфория. Пластинка выйдет в феврале 2020-го.

Ранее сообщалось о том, что Время и Стекло, Потап и Мишель Андраде порвали YouTube украиноязычным клипом