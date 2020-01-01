"Изобью до смерти": Квентин Тарантино грозился расправой известному телеведущему

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Квентин Тарантино /Getty Images

Популярный американский телеведущий Дэвид Леттерман в эфире передачи Десус и Меро признался, что несколько лет назад у него произошел конфликт с Квентином Тарантино. А причиной тому стала шутка шоумена, разозлившая режиссера.

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По словам Леттермана, когда к нему в Вечернее шоу пришла гостья, которая была с Тарантино в отношениях и он решил над ней пошутить. "Я ей говорю: "Нет, ты не встречаешься с Квентином Тарантино". А она мне: "Да, встречаюсь!". Я в ответ: "Пожалуйста, скажи, что это не так", - вспомнил ведущий, отметив, что все это было лишь шуткой из-за того, что она большая кинозвезда, а Тарантино всегда позиционировал себя, как парень из проката видеокассет.

Через два дня Дэвиду лично позвонил сам Квентин. "Он начинает кричать мне: "Я изобью тебя до смерти, я убью тебя. Я приеду в Нью-Йорк и сделаю из тебя отбивную. Как ты можешь говорить обо мне такое?" И так далее. У парня реально полностью сорвало крышу", - продолжил Леттерман.

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Спустя несколько лет Дэвид Леттерман все же убедил Квентина Тарантино прийти к нему в шоу, где тот, под давлением окружающих, все же принес телеведущему свои извинения.

Напомним, что девятый фильм Квентина Тарантино Однажды в Голливуде вышел в прокат летом 2019-ом и получил десять номинаций на Оскар.

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