"Без китайцев тихо": Шнуров написал стих о пользе коронавируса

Поделись







Сергей Шнуров /instagram.com/shnurovs/

Знаменитый музыкант и лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров, который постоянно посвящает нашумевшим событиям стихотворения в своем Instagram, написал еще одно произведение. На этот раз он коснулся вспышки коронавируса в Китае.

Читай также: Шнуров с матами высмеял умершего священника Чаплина

Шнуров не стал присоединяться ко всеобщей панике и не обсуждал болезнь. Певец, в свою очередь, попытался найти для себя позитивные стороны, шуточно отметив, что в мире без китайцев нет очередь, стало тихо и не бывает так, чтобы лихо ничего не давало.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Шнуров описал свою смерть после скандального клипа