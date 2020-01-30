"Без китайцев тихо": Шнуров написал стих о пользе коронавируса
Музыкант нашел для себя плюсы в коронавирусе
Сергей Шнуров/instagram.com/shnurovs/
Знаменитый музыкант и лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров, который постоянно посвящает нашумевшим событиям стихотворения в своем Instagram, написал еще одно произведение. На этот раз он коснулся вспышки коронавируса в Китае.
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Шнуров не стал присоединяться ко всеобщей панике и не обсуждал болезнь. Певец, в свою очередь, попытался найти для себя позитивные стороны, шуточно отметив, что в мире без китайцев нет очередь, стало тихо и не бывает так, чтобы лихо ничего не давало.
Ранее сообщалось о том, что Сергей Шнуров описал свою смерть после скандального клипа