"Глашатай пи****а": Шнуров с матами высмеял умершего священника Чаплина

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Сергей Шнуров /instagram.com/shnurovs

Знаменитый и скандальный музыкант, лидер группы Ленинград Сергей Шнуров не обошел стороной новость об уходе из жизни священника Русской православной церкви Всеволода Чаплина, посвятив ему насмешливый и матерный стих. С ним у него также когда-то был конфликт.

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Известно, что еще в 2018-ом году Шнуров и Чаплин вступили в потасовку в стихах после того, как служитель церкви заявил, что лидер Ленинграда должен попасть в ад за использование мата. Тогда Сергей отметил, что, по его мнению, и среди попов бывают п******ы (плохие люди - прим. ред.), а Чаплин, в свою очередь, пообещал "на обломках либерастья оторвать шнуроидам шнурки".

Теперь же Шнуров в насмешливой форме и не без своего фирменного мата подчеркнул, что протоиерей скончался раньше тех, кому угрожал смертью, а также припомнил, что тот нахваливал Сталина, ругал женщин и оправдывал роскошь.

Скриншот из Инстраграма Шнурова /instagram.com/shnurovs

Стоит отметить, что Всеволод Чаплин поддерживал политические убийства, военную операцию РФ в Сирии, аннексию Крыма, а также положительно высказывался о Владимире Путине. Его обнаружили мертвым возле своего храма 26-го января.

Ранее сообщалось о том, что Шнуров описал свою смерть после скандального клипа