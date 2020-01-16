Надя Дорофеева шокировала Сеть фотографией топлес

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Надя Дорофеева /instagram.com/nadyadorofeeva/

Популярная украинская певица и солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева довольно часто радует своих подписчиков откровенными фотографиями, демонстрирующими разные части тела. На этот раз она, находясь на отдыхе с мужем Владимиром Дантесом, опубликовала снимок, на котором оголила грудь, но прикрыла ее книжкой.

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"Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", - подписала сексуальный публикацию певица. Фанаты похвалили ее за фигуру и смелость, к отзывам присоединилась Даша Астафьева, а Потап не упустил возможности оставить шуточный комментарий:

Комментарий Потапа и Астафьевой /Скриншот

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