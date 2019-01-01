Украинские звезды попали в ТОП-100 самых сексуальных женщин России

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Украинки попали в ТОП-100 сексуальных женщин РФ по версии Maxim /instagram.com/nadyadorofeeva/ instagram.com/kamenskux

Популярный российский журнал Maxim совсем недавно опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин России 2019-го года, в который вошли 100 звезд. Однако в ТОПе появились не только россиянки, но и представительницы украинского шоу-бизнеса.

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Так, стоит отметить, что на 7-ом месте расположилась Вера Брежнева, сразу же за ней 8-ое место заняла Настя Каменских, на 13-ой строчке - Надя Дорофеева, на 17-ой - Анна Седокова, 25-ой - Ани Лорак, 27-ой - Регина Тодоренко, а Эрика Герцег заняла 30-ое место.

Ниже в рейтинге также появилась голливудская звезда украинского происхождения Ольга Куриленко (54-ое место), певица и модель Даша Астафьева (55-ое), Светлана Лобода (82-ое) и Надежда Мейхер (90-ое).

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