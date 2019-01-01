Надя Дорофеева рассказала о критике, проблемах и отношениях с Позитивом

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Надя Дорофеева /instagram.com/nadyadorofeeva/

В Сети появился свежий выпуск украинского шоу Слава+ с ведущим Славой Деминым. В этот раз гостьей стала популярная певица и солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева, которая дала большое интервью.

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В ходе более чем часового выпуска Дорофеева рассказала о жизни за городом, о работе в группе Время и Стекло и взаимопонимании, об отношениях с Позитивом (Алексеем Завгородним), о том, почему они не стали встречаться, о сотрудничестве с Потапом, о концерте VISLOVO, прошедшем в киевском Дворце Спорта, о проблемах на выступлениях, о пике популярности, о своей семье и детстве. Также артистка поведала про свой YouTube-влог, про питание, про свои болезни, про жизнь с Владимиром Дантесом, про денежные накопления и про подарки от фанатов.

Интервью Нади Дорофеевой на шоу Слава+ за несколько часов набрало более 60 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось о том, что зрители раскритиковали клип Время и Стекло - Лох