"Было или не было": Надя Дорофеева раскрыла волнующие секреты

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Надя Дорофеева /instagram.com/nadyadorofeeva

Знаменитая украинская певица, солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева обрадовала своих фанатов премьерой нового видеоролика на своем YouTube-канале DoDo VLOG. На этот раз она снялась вместе с популярной блогершей Сашей Чистовой.

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Суть ролика в том, что певица сыграла в игру Было/Не было, отвечая на вопросы, которые заранее задали ей фанаты. Так, Дорофеева призналась, отказывала ли она слушателям в совместном фото, опаздывала ли на концерты, а также был ли у нее секс втроем и прочее.

Новый DoDo VLOG посмотрели уже 225 тысяч раз, поставили 17 тысяч лайков и менее тысячи дизлайков на YouTube.

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