"Пробиваем дно": Зрители раскритиковали клип Время и Стекло - Лох

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Время и Стекло - Лох /instagram.com/vremyaisteklo/

Популярная украинская группа Время и Стекло, в которую входят Надя Дорофеефа и Алексей Завгородний, представили свежий клип на своем YouTube-канале. Новая видеоработа снята на трек Лох из альбома VISLOVO, а режиссером стала Таня Муиньо, которая совсем недавно сняла клип для Кети Перри.

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В клипе показаны тренды начала нулевых, а артисты предстали в образах героев этой эпохи. Так, Дорофеева показала образ, напоминающий Кристину Агилеру, которая управляет собственным салоном красоты. А Позитив появился в образе стилиста, плохого парня на тачке, бармена и охранника ночного клуба.

Зрители, в основном, негативно оценили клип, заявив, что раньше творчество группы было намного лучше, а сейчас назвали бессмысленным и отметили, что группа продолжает скатываться. Кроме этого, некоторые комментаторы сразу же нашли сходство с недавней фразой президента Зеленского "я не лох", а также отметили, что у Потапа (продюсера и автора текстов) начался творческий кризис. Однако некоторые все же заявили, что работа не такая плохая, как Песня про лицо, а также посоветовали не слушать тех, кто критикует.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Время и Стекло - Лох за сутки набрал 525 тысяч просмотров, 33 тыс лайков, 12 тыс дизлайков, а также занял 3-е место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Потап рассказал о жизни с Каменских и уходе артистов из группы Mozgi