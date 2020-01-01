"Плакали вместе": Вышел новый Зе Интервьюер об авиакатастрофе в Иране

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Зе Интервьюер /Скриншот с YouTube

На YouTube появился новый спецвыпуск шоу Зе Интервьюер с ведущим Анатолием Анатоличем, который посвящен авиакатастрофе в Тегеране. Большое интервью о случившейся трагедии дал президент МАУ Евгений Дыхне.

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В 40-минутном выпуске Дыхне рассказал об экипаже самолета, о мемориале в аэропорту Борисполь, о первых минутах после известия об авиакатастрофе, о психологическом состоянии сотрудников, а также об изменениях в полетах авиалиний. Кроме этого, в ролике поговорили о первых действиях после крушения, о надежности самолета, о техобслуживании, о выплатах семьям погибших, о встречах с ними, о расследовании случившегося, а также президент МАУ рассказал и о личных переживаниях. В конце видео авторы показали фото погибших пилотов и бортпроводников, а также представили список погибших пассажиров.

Выпуск Зе Интервьюер об авиакатастрофе в Иране уже посмотрели более 30 тысяч раз на YouTube.

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