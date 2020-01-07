"Великолепная": Алла Пугачева шокировала фанатов внешним видом
Галкин опубликовал фото, на котором его супруга выглядит очень молодо
Алла Пугачева/Flickr
Популярный российский шоумен Максим Галкин опубликовал рождественское фото, на котором запечатлены его друзья и супруга Алла Пугачева. Все они изображены на фоне большой праздничной елки.
Читай также: Новогоднее шоу с Киевстонером, Аллой Пугачевой и Галкиным взорвало YouTube
Снимок понравился поклонникам Пугачевой и Галкина, однако многие комментаторы обнаружили, что здесь Алла Борисовна выглядит слишком молодо для 70 лет. Некоторые обсыпали певицу комплиментами, заявляя, что она великолепно выглядит, а другие написали, что супруг омолодил ее с помощью Фотошопа.
Ранее сообщалось о том, что cкандальный рэпер Моргенштерн и Басков поспорили о музыке