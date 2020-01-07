"Великолепная": Алла Пугачева шокировала фанатов внешним видом

Галкин опубликовал фото, на котором его супруга выглядит очень молодо

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Алла Пугачева /Flickr

Популярный российский шоумен Максим Галкин опубликовал рождественское фото, на котором запечатлены его друзья и супруга Алла Пугачева. Все они изображены на фоне большой праздничной елки.

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Снимок понравился поклонникам Пугачевой и Галкина, однако многие комментаторы обнаружили, что здесь Алла Борисовна выглядит слишком молодо для 70 лет. Некоторые обсыпали певицу комплиментами, заявляя, что она великолепно выглядит, а другие написали, что супруг омолодил ее с помощью Фотошопа.

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