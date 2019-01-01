Умерла знаменитая писательница Джоанна Линдсей

Одной из самых популярных писательниц в мире было 67 лет

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Джоанна Линдсей /Wikipedia

Всемирно известная писательница Джоанна Линдсей ушла из жизни в возрасте 67 лет. Это произошло в городе Нашуа, который находится в Америке. Причиной смети стала борьба с раком легких.

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Отмечается, что Линдсей не стало 27-го октября, но ее родные сообщили трагическую новость только недавно. Причиной стало то, что они были опустошены ее смертью

Свой первый роман Джоанна написала в 1970-ых, когда ей было 25. С тех пор ее библиография вмещает в себя более 60 книг, которые переведены на 12 языков мира. Многие ее работы занимали первое место в списке бестселлеров The New York Times. Кроме этого, Линдсей является лауреаткой множества литературных премий.

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