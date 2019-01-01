Как отреагировали соцсети на новый тревел-выпуск шоу вДудь

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вДудь /Скриншот с YouTube

На YouTube-канале Юрия Дудя вышел новый выпуск программы вДудь , который на этот раз отдалился от привычного формата интервью. Главным гостем в нем стал Антон из выпуска про Колыму, который сам по себе родом из Желтых Вод, но в данный момент проживает в Магадане.

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По сюжету полуторачасового ролика Юрий Дудь вместе со своей командой взяли Антона в путешествие по Европе, где он никогда не бывал. Они побывали в самых разных странах, попробовали национальную еду, ознакомились с различными особенностями европейских городов, узнали об их архитектуре, а также выслушали истории от местных жителей. Кроме этого, главный герой выпуска рассказал о себе, поделился впечатлениями, историями и множеством рассказов.

В комментариях люди похвалили Юрия Дудя не только за сам ролик, но и за то, что сделал Антону подарок, впервые свозив его в путешествие, а также подарив впечатления. Самого гостя также позитивно оценили зрители и назвали данный выпуск одним из лучших, что выходили в 2019-ом году. Кроме этого, некоторым комментаторам понравился монтаж видеоролика.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск шоу вДудь посмотрели 1,7 миллион раз, поставили 147 тысяч лайков и 5 тыс дизлайков. Видео попало в тренды украинского YouTube.

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