Скандалы, Грибы и избиение жены: Юрий Бардаш дал откровенное интервью на шоу вДудь

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вДудь с Бардашем /Скриншот с YouTube

На YouTube состоялась премьера нового выпуска шоу вДудь с Юрием Дудем. В этот раз новым гостем стал один из самых знаменитых украинских продюсеров Юрий Бардаш, который работал с Quest Pistols, Грибами, Нервами и Луной.

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В ходе двухчасового интервью Юрий рассказал о жизни в детдоме, о своем образовании, о том, как продал машину ради клипа, об отношении к войне на Донбассе, о президенте Владимире Зеленском, о группе Грибы, текстах для треков, распаде трио, хите Тает Лед (по его словам, в нем заложен смысл об отношениях Украины и России), заработке группы на корпоративах, а также о сотрудничестве с Киевстонером и своей реакции на дуэт Grebz. Кроме этого, продюсер поведал о своих новых проектах, о доходе Мильковского в Нервах, об общении с Бастой, о работе с Quest Pistols (в конце выпуска Бардаш обратился к ним), с Лободой и с Луной. Последняя, как известно, была его супругой, поэтому в интервью была задета и тема с новостями о том, что Юрий ее избивал. Также он поведал об опыте с наркотиками, о чувстве собственной важности, о влиянии фильма Лицо со шрамом и назвал лучшего русскоязычного продюсера.

Выпуск шоу вДудь с Юрием Бардашем вышел на официальном YouTube-канале программы.

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