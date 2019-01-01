Как отреагировали соцсети на новый выпуск шоу вДудь

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Новый выпуск шоу вДудь /Скриншот с YouTube

На YouTube вышел новый выпуск шоу вДудь с журналистом Юрием Дудем. На этот раз гостем стал российский андеграунд-комик Александр Долгополов, который дал большое и откровенное интервью.

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В ходе полуторачасового выпуска Долгополов рассказал Дудю о том, как это быть звездой андеграунда, почему он шутит про политику, что мешает выступлениям, об отказе от появления на ТВ, о своем детстве, о феминизме, депрессии, расставании с возлюбленной, а также о заработке, отношении к сексу, самом необычном комике и шутках о Путине.

В комментариях зрители назвали гостя интересным, уравновешенным, умным и добрым человеком, из-за которого харизма Юрия Дудя ушла на второй план. Кроме того, подписчики заметили, что ведущий не перебивал Александра и внимательно его слушал, а также поблагодарили его за это интервью, отметив, что Долгополов смог даже повлиять на них самих.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск шоу вДудь с Александром Долгополовым за сутки набрал 3 миллиона просмотров, а также попал в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что BadComedian разнес российские фильмы про Крым, супергероев и Марс.