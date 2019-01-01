"Жутко и неприятно": На YouTube рассказали правду о зловещих роботах

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Utopia Show /Скриншот с YouTube

На YouTube состоялась премьера нового выпуска Utopia Show, который уже попал в тренды видеохостинга. Темой свежего научно-развлекательного ролика стали андроиды и роботы, которые часто вызывают страхи у людей.

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Ведущий Топа поведал в ходе 17-минутного выпуска о том, что люди зачастую позитивно относятся к роботам и андроидам, которые выглядят и ведут себя, как роботы (например, как робот Валл-И), а при виде человекоподобных изобретений начинают испытывать страх и неприятные ощущения. В ролике рассказано, что люди инстинктивно ассоциируют это с болезнью, а также из-за чувства уникальности. Кроме того, в ролике рассказано о так называемой "зловещей долине", когда обычный человек начинает боятся робота больше, чем трупа.

Новый выпуск Utopia Show набрал более 1,1 млн просмотров, 166 тыс лайков, 1 тыс дизлайков, а также попал на 25-ое место в тренды YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца взорвали YouTube пародией, посвященной поколению Z