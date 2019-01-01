На YouTube развеяли мифы, которые нам навязали фильмы и сериалы

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Utopia Show /Скриншот с YouTube

На YouTube появился свежий выпуск шоу Utopia о мифах, в которые мы верим. На этот раз ведущий по прозвищу Топа развеял то, что было навязано зрителям из фильмов, сериалов и даже видеоигр.

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В ходе 15-минуного ролика автор канала коснулся очень распространенных мифов, которые используются в кинематографе. Например, он опроверг тот факт, что дефибриллятор может с легкостью вернуть пациента к жизни, как и резкий укол адреналина в сердце. Кроме этого, Топа рассказал о том, что дробовики не могут отнести жертву не несколько метров, дротиком с транквилизатором очень трудно попасть в шею, обычным пистолетом вряд ли удастся сломать замок, а для того, чтобы усыпить хлороформом, нужно примерно пять минут, а не так, как это показано в кино.

Новый выпуск Мифы, в которые мы верим на канале Utopia Show уже набрал более 850 тысяч просмотров, а также занял 26-ое место в трендах YouTube.

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