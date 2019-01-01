BadComedian раскритиковал российский фильм об Афганистане

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BadComedian выпустил новый кинообзор /скриншот с YouTube

Популярный YouTube-блогер и кинокритик Евгений Баженов, он же BadComedian, выпустил новый ролик, в котором раскритиковал российский фильм Братство. По его словам, лента еще во время выхода стала скандальной, а режиссер Павел Лонгина заявил, что в ней рассказана истинная правда о событиях в Афганистане.

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Баженов, в первую очередь, высказался о сюжете, а также о том, что в ленте критикуются решения обычных солдат, а не политиков. Блогер традиционно прошелся по фильму в целом, а также по отдельным эпизодам, которые сам прокомментировал и с помощью монтажа сделал юмористические вставки, пародируя некоторые сцены в картине. Кроме этого, BadComdian высказался и по поводу других составляющих фильма, в том числе - технической.

Новый обзор от BadComedian уже посмотрели более 5,3 миллионов раз, поставили 427 тыс лайков и 9 тыс дизлайков. Ролик занял 2-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что BadComedian вручит антипремию российским фильмам