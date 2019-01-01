Худшие из худших: BadComedian вручит антипремию российским фильмам

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BadComedian /instagram.com/evgenbad

Популярный YouTube-блогер Евгений Баженов (BadComedian) объявил в своих соцсетях о том, что уже через несколько дней после вручения Оскара он проведет свою премию, о которой так много слышали его зрители в обзорах - Михалоскор. Она пройдет 15 февраля 2020 года.

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Шуточная антинаграда Михалоскор будет выдаваться худшим фильмам. Сама статуэтка выполнена в виде Оскара, а название отсылает к Никите Михалкову. Организацией мероприятий займется российская компания Outcon, уже помогавшая Баженову в его стендап-туре. Веротяно, что Михалоскор станет аналогом американской антипремии Золотая Малина.

Номинации и подробные детали Михалоскора от BadComedian пока неизвестны.

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