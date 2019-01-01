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BadComedian выпустил новый кинообзор /Скриншот с YouTube

Знаменитой видеоблогер Евгений Баженов, известный под ником BadComedian, представил на своем YouTube-канале свежий обзор. Однако на этот раз он не обошелся стандартным разгромом одного фильма - в ролике внимание уделено сразу двум картинам российского производства - Миллиард (из-за которого, по словам критика, Мстители: Финал в России вышел позже) и Бабушка легкого поведения 2.

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Евгений по стандартной схеме обругал сценарий обеих картин, популярно объяснив, чем именно он остался недоволен, что посчитал некачественным, и какие сюжетные ходы ему не понравились. Также критике подверглась актерская игра практически всех участвующих в обеих картинах, посыл, съемка и многое другое, чем насыщены работы. Однако сорокаминутный ролик Баженова наполнен еще и юмористическими вставками, где он с помощью монтажа сумел попасть в фильмы, и различные скетчи, с помощью которых высмеял многие моменты из лент, а также отношение российского Фонда Кино с своему зрителю.

Видеобзор на фильмы Миллиард и Бабушка легкого поведения от BadComedian посмотрели 4,9 миллионов раз, поставили 520 тыс лайков и 6 тыс дизлайков. Ролик занял 4-ое место в трендах YouTube.

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Ранее сообщалось о том, что BadComedian разнес фильм с Данилой Козловским