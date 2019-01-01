На YouTube рассказали о вещах и цифрах, которые преследуют людей

Поделись







Utopia Show /Скриншот с YouTube

На YouTube вышел свежий выпуск популярного научно-развлекательного шоу Utopia с ведущим Топой, который в этот раз рассказал о феномене Баадера-Майнхоф. Ролик уже успел попасть в тренды видеохостинга.

Читай также: На YouTube рассказали о заморозке людей

Феномен Баадера-Майнхоф подразумевает то, что информация, которую человек узнал совсем недавно, начинает его преследовать. Именно о таких вещах рассказал ведущий, приведя пример о машине, которую начинаешь постоянно видеть после информации о ней, о новых словах, и о том, как люди видят стрелки на часах в одно и то же время. Кроме этого, видео наполнено, как и полезной информацией, так и юмором со смешными скетчами.

Новый выпуск Utopia Show уже посмотрели более 950 тысяч раз, поставили 140 тысяч лайков и 1 тысячу дизлайков. Ролик попал на 24-ое место в тренды YouTube.

Ранее сообщалось о том, что YouTube взорвала мощная пародия на Оксимирона