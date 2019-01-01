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"Дом престарелых комиков": Дурнев посмеялся над звездами Квартала 95

Вышел свежий выпуск шоу Дурнев смотрит сторис
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Дурнев смотрит сторис
Дурнев смотрит сторис
/instagram.com/aleksey_durnev/

На YouTube вышел новый сорок первый выпуск юмористического шоу Дурнев смотрит сторис от популярного украинского шоумена и блогера Алексея Дурнева. В нем он обозревает и критикует видеоролики в Instagram, которыми делятся в сторис звезды и ноунеймы.

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В самом начале выпуска Алексей посмеялся над Шер Мариной, а также скандальным блогером Руки-базуки, который попытался соблазнить девушку своими формами. Также под юмористический прицел Дурнева попали артисты шоу Вечерний Квартал Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Степан Казанин и Мика Фаталов, которых он раскритиковал за шутки. Кроме этого, в ролике появились Мамарика, Александр Шпак, Елена Филонова и другие.

Сорок первый выпуск шоу Дурнев смотрит сторис набрал 214 тысяч просмотров и 20 тысяч лайков на YouTube.

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Алексей Дурнев Дурнев смотрит сторис Квартал 95 Руки базуки Елена Филонова юмор тренды YouTube Все теги
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