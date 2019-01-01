"Стареющие юмористы": Дурнев ярко высмеял Кошевого и Ткача

Поделись







Дурнев смотрит сторис /instagram.com/aleksey_durnev/

В Сети совсем недавно появился новый юбилейный 40-ой по счету выпуск популярного шоу украинского блогера и шоумена Алексея Дурнева, который носит названием Дурнев смотрит сторис. На этот раз он высмеял и звездных личностей, и малоизвестных блогеров в Instagram.

Читай также: Дурнев подобрал женихов для звезд

Одними из первых, над кем посмеялся ведущий в ролике, стали Евгений Кошевой и Юрий Ткач. "Стареющие комики - это особая каста людей", - с ухмылкой прокомментировал сторис Алексей, сравнив их с дуэтом Кролики и Дядей Жорой. Кроме них, в выпуск попали Ольга Бузова, Николай Тищенко, мисс Мексика, Верона, Наталья Могилевская, Анна Седокова, Лола Тейлор, Елена Филонова и другие. Также Дурнев ярко отреагировал на сторис рэпера Моргенштерна и попытался разобрать тексты его песен, найдя в них смысл.

40-ой выпуск шоу Дурнев смотрит сторис посмотрели 365 тысяч раз и поставили 26 тысяч лайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур высмеял "забобоны" Зеленского и раскритиковал клип Киевстонера