"Очень тяжело": Регина Тодоренко расплакалась у Собчак из-за травли в Украине

Телеведущая рассказала о том, как война повлияла на ее семью

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Регина Тодоренко /instagram.com/reginatodorenko

На YouTube вышел новый выпуск шоу Осторожно, Собчак! с Ксенией Собчак, в котором новой гостьей стала популярная телеведущая родом из Украины Регина Тодоренко. В нем она рассказала о том, как повлияла российско-украинская война на нее и ее семью, ведь она переехала жить в РФ и вышла замуж за певца Влада Топалова, который является коренным москвичом.

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По словам Тодоренко, у нее расходятся мнения с членами своей семьи, поэтому они не обсуждают войну. Кроме этого, она заявила, что старается не лезть в политику, так как практически в ней не разбирается. Также Регина расплакалась, рассказывая, что артисты часто становятся камнем преткновения и рассказала о травле из-за своей творческой деятельности в РФ. "Очень тяжело и сложно", - заявила телеведущая.

Тодоренко поделилась откровениями о том, что ей обидно, что ее муж Топалов (он находится в базе Миротворца) не может познакомиться с ее дедушкой, живущим в Украине. А также она заявила, что у нее две родины - Украина и Россия.

Интервью уже посмотрели 1,6 млн раз, а также оно заняло 8-ое место в трендах YouTube.

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