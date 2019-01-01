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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0 /Скриншот с YouTube

На YouTube появился свежий выпуск популярной украинской информационно-развлекательной программы #@)₴?$0 с Майклом Щуром и его коллегами. Ролик уже попал в украинские тренды видеохостинга.

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На этот раз Щур со своими соведущими высмеяли президента Владимира Зеленского за его заявление о собственных "забобонах", приведя несколько шуточных примеров об этом. Также в выпуске раскритиковали новый клип Киевстонера за текст и составляющую, но не обошли стороной и самого артиста, предложив назваться ему не в честь Киева, а в честь Москвы. Кроме этого, ведущие рассказали о хайпе ПЦУ, который они пытаются поймать в соцсетях, о новостях про срубленные деревья, о мужчине из Хмельницкого, который привязал к машине собаку и тащил ее, и о других актуальных новостях.

Тринадцатый выпуск программы #@)₴?$0 вышел на YouTube-канале Телебачення Торонто и уже набрал 197 тысяч просмотров, 11 тыс лайков и 1 тыс дизлайков. Ролик занял 40-ое место в трендах.

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