Дурнев жестко высмеял нардепа Тищенко, Лесю Никитюк и порнозвезду

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Дурнев смотрит сторис /instagram.com/aleksey_durnev/

Популярный украинский блогер и шоумен Алексей Дурнев представил на своем YouTube-канале новый 39-ый выпуск юмористического шоу Дурнев смотрит сторис. В нем он по традиции посмотрел и обсудил видео со знаменитостями.

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На этот раз под юмористический прицел Дурнева снова попал нардеп и ресторатор Николай Тищенко, который неоднократно конфузился в своих интервью (их ведущий тоже обсудил), Елена Филонова, Леся Никитюк, Андрей Шабанов, порнозвезда Лола Тейлор, блогер Руки Базуки, Руслан Гительман, а также многие другие звезды соцсетей. Кроме этого, в выпуске Алексей Показал свежий анимационный юмористический ролик с его участием, посвященный Хэллоуину.

Тридцать девятый выпуск шоу Дурнев смотрит сторис за сутки набрал более 205 тысяч просмотров, 13 тыс лайков и менее тысячи дизлайков.

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