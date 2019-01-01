Дурнев нашел парней для гея, певицы и Тани из Чоткого Пацы

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Дурнев ищет парня /скриншот с YouTube

На YouTube-канале популярного украинского блогера и шоумена Алексея Дурнева вышел свежий выпуск развлекательного шоу Дурнев Ищет Парня. В этот раз гостьями выпуска стали блогерша и певица Анастасия Никифорова, участница проекта Чоткий Паца Таня Клочко, а также представитель лгбт-сообщества Влад Гуппи.

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В получасовом выпуске Алексей помог гостьям выбрать себе парней по тем критериям, которые они задали в приложении для знакомств. А кроме этого, они рассказали, каких мужчин любят, какие им нравятся подарки, кто из них разбираться в алкогольных напитках, а также поведали истории из жизни, не забывая о фирменном юморе в шоу.

Юбилейный десятый выпуск Дурнев ищет парня набрал 145 тысяч просмотров на YouTube.

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