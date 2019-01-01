Скандальный уход Андрея Данилко с Х-Фактора разорвал тренды YouTube

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Данилко покинул Х-Фактор /Скриншот с YouTube

Знаменитый украинский музыкант и бессменный судья вокального шоу Х-Фактор Андрей Данилко, которое выходит на канале СТБ, во время последнего эфира удивил коллег и зрителей своим неожиданным решением - он покинул проект.

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Данилко, которому в юбилейном десятом сезоне досталась категория Группы, прямо во время отборочных раундов встал и попрощался со всеми. "У меня ощущение, что я не оправдал надежды, я настолько опустошен... Для вас это важно, но я, наверное, покину этот проект. Возможно, появится другой наставник, который вам поможет. Я не готов выбирать лучших и думаю, что я этот проект оставлю. Извините...", - заявил судья.

Пока что неизвестно, появится ли Андрей Михайлович в следующих эфирах шоу или все же на самом деле покинет судейское кресло. Ролик с его заявлением стал хитом в Сети и уже набрал 340 тысяч просмотров и 2 тысячи лайков, заняв первое место в трендах YouTube.

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