Сцепились волчицы: На концерте Олега Винника подрались агрессивные фанатки

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Олег Винник /instagram.com/olegg.vynnyk/

Вчера, 21-го ноября, прошел грандиозный концерт украинского исполнителя Олега Винника в киевском Дворце Спорта. Шоу завершило его масштабный тур под названием Роксолана. Однако не обошлось и без конфузов, ведь посреди мероприятия внезапно сцепились в драке две поклонницы знаменитого певца.

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Как сообщает издание ТСН, женщины затеяли драку за удобное место, которое будет поближе к сцене. В тесноте они начали толкаться, а после - тянуть друг друга за волосы и бить руками, ругаясь. В ситуацию вмешался мужчина, который начал растаскивать "волчиц", после чего посетители позвали охрану и его вывели, однако с первого раза сделать это не удалось - столкновения продолжались.

Стоит отметить, что одной женщине удалось пробраться ближе к сцене, на что отреагировала ее соперница, потянув за волосы со словами "куда лезешь?!". Все это время, как можно заметить по опубликованному видеоролику, Винник продолжал петь.

Ранее сообщалось о том, что Иван Дорн спел на украинском в Москве с экс-участником группы 5`Nizza