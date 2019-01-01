"Меня это достало": Максим Галкин высмеял российское ТВ и Путина

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Максим Галкин /instagram.com/maxgalkinru/

Популярный российский комик Максим Галкин совсем недавно выступил с сольным юмористическим концертом в Новосибирске, во время которого с юмором раскритиковал российское телевидение за новости об Украине, а также пошутил про президента РФ Владимира Путина.

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Галкин рассказал, что, по его мнению, на росс-ТВ вернулось советское время вместе с жесткой цензурой, а также стало слишком много новостей об Украине и мало о России. "Меня уже так это достало. Я же не в Украине живу. Вы про нас расскажите! Как будто у нас все наладилось, понимаете, и осталось только украинцам помочь", - высказался юморист.

Кроме этого, он вспомнил, что Владимир Путин у власти находится уже целых 20 лет. "У нас родилось уже целое поколение людей, которые получили образование и уже они сами родили. И все это было при Путине, они даже не знают, что был какой-то другой президент, они думают, что это не должность, сама должность так называется - Путин", - резюмировал Галкин со сцены.

Несмотря на то, что концерт комика прошел еще месяц назад, говорить о нем в СМИ стали только сейчас, а опубликованная на YouTube запись уже набрала более 1 миллиона просмотров.

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