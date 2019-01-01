Майкл Щур раскритиковал Слуг Народа, Квартал 95 и Николая Тищенко

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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0 /скриншот с YouTube

На официальном YouTube-канале Телевидения Торонто (Телебачення Торонто) вышел свежий выпуск информационно-развлекательной программы #@)₴?$0 с Майклом Щуром. На этот раз ведущие не только обсудили важные новости, но и поговорили о рамках дозволенного в юморе.

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В свежем получасовом выпуске Майкл Щур рассказал о том, как нардепы от Слуги Народа прошли полиграф, высмеяв то, что многие считают результаты его прохождения правдивыми. Кроме этого, ведущие раскритиковали Коломойского за то, что тот назвал журналиста дебилом, в очередной раз высмеяли Николая Тищенко за его интервью журналистам, а также поговорили о загадочной трубе в Днепре, о людях, которые сжигают листья и загрязняют воздух, и о метрах кинематографа, которые негативно высказались о фильмах Marvel.

Также в ролике ведущие обсудили то, как остро, абсурдно и иногда жестко шутят комики на Западе на важные и даже запрещенные темы. Однако в конце сюжета Щур подчеркнул, что они делают это не по заказу олигархов, намекнув на шутку Квартала 95 о сгоревшем доме Гонтаревой.

Девятый выпуск шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром за сутки посмотрели более 135 тысяч раз, поставили 8,5 тыс лайков и меньше тысячи дизлайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что LITTLE BIG порвали YouTube пародийным клипом