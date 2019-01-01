На YouTube рассказали правду о мистических предсказаниях в Симпсонах

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Utopia Show /скриншот с YouTube

На официальном YouTube-канале популярного научно-развлекательного шоу Utopia состоялась премьера нового выпуска. Темой в этот раз стали мистические предсказания различных исторических событий и открытий, которые были сделаны в мультсериале Симпсоны.

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В ходе выпуска ведущий под псевдонимом Топа разобрал несколько предсказаний в культовом сериале. В частности, о смертельном вирусе Эбола, о президентстве Трампа, о различных открытиях ученых, о гаджетах и технологиях, о сгоревшем соборе Нотр-Дам, а также о многих других вещах. Обо всем этом в ролике была рассказана правда, разоблачающая заблуждения зрителей и некоторых СМИ, а также раскрывающая неправдивую информацию.

Видеоролик Utopia Show - Симпсоны знают все за сутки набрал 820 тыс просмотров, 161 тыс лайков и 1 тыс дизлайков. Видео заняло 19-ое место в трендах YouTube.

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