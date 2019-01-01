Дурнев нашел женихов для Алины Паш, близняшек и блогерши

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Дурнев ищет парня /Скриншот с YouTube

На официальном YouTube-канале украинского блогера, ведущего и шоумена Алексея Дурнева вышел новый выпуск популярного шоу Дурнев ищет парня. На этот раз гостьями программы стали рэп-исполнительница Алина Паш, популярные сестры-близняшки Ира и Лена, а также Instagram-блогерша STELLABAMBAM.

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В ходе выпуска Алексей по традиции показал участницам странички в приложениях для знакомств различных парней, которые подошли по критериям, заданным самими девушками. Те оценили потенциальных женихов, обсудили их и даже высмеяли. Кроме этого, в шоу обсудили параметры красоты, рецепты отношений, рассказали о неудачных свиданиях, а также выбрали самому Дурневу девушку.

Восьмой выпуск шоу Дурнев ищет парня набрал 245 тысяч просмотров и 11 тысяч лайков на YouTube.

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