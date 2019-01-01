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Золотой состав: Орел и Решка с Бедняковым и Ивлеевой взорвал YouTube

Выпуск покорил тренды видеохостинга
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Орел и Решка
Орел и Решка
/Скриншот с YouTube

Популярное тревел-шоу Орел и Решка вернулось в эфир с новым сезоном, изюминкой которого стало возвращение так называемого золотого состава ведущих - Насти Ивлеевой и Андрея Беднякова. В новом выпуске они посетили город Будапешт, где побывали в самых разных местах.

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В самом начале было решено, что Ивлеевой достанется золотая карта, а Беднякова - 100 долларов. Ведущие побывали на крупном музыкальном фестивале Sziget, побывали на экскурсии по реке Дунай, посмотрели на архитектуру европейского города, рассказали легенды о нем, посетили бани, музеи и различные мистические и просто красивые места.

Новый выпуск шоу Орел и Решка посмотрели 1,25 миллионов зрителей, 26 тыс лайков и 1,5 тыс дизлайков. Ролик занял 23-е место в трендах YouTube.

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Орел и Решка Ивлеева и Бедняков Настя Ивлеева Андрей Бедняков тревел-шоу тренды YouTube Будапешт Все теги
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