Как отреагировали зрители на новый выпуск шоу вДудь

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вДудь /Скриншот с YouTube

На YouTube состоялась премьера нового выпуска популярной программы вДудь с Юрием Дудем. В этот раз гостем стал популярный казахстанский комик Нурлан Сабуров, который дал большое и откровенное интервью.

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Сабуров рассказал о юмористическом шоу ЧтоБылоДальше, о жестких и опасных шутках на нем, а также об участниках, удачах, провалах этого проекта и уходе из него комика Артура Чапаряна. Гость поведал также об отрицательной стороне КВН, о проверочных концертах, о своем детстве, юности, отце, дедушке, рождении первого ребенка, о стебе над женой, о жестких правилах в родном городе, о шутках про политику, о своем заработке, новом автомобиле, лучших комиках и о личных моментах.

Зрители в социальных сетях похвалили интервью и гостя, отметив его голос и искренность, а также назвав его своим любимым комиком. Некоторые написали, что долго ждали именно этого выпуска, а в итоге получилось искренне и весело. Не обошлось и без похвалы в сторону самого Дудя.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Выпуск шоу вДудь с Нурланом Сабуровым за сутки набрал более 4 миллионов просмотров, 255 тысяч лайков и 10 тыс дизлайков. Интервью попало на 2-ое место в трендах YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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