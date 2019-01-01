Дурнев ярко пошутил над Анатолием Анатоличем, Николаем Тищенко и блогерами

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Алексей Дурнев /instagram.com/aleksey_durnev/

Популярный украинский шоумен и блогер Алексей Дурнев совсем недавно представил уже 36-ой выпуск своего шоу Дурнев Смотрит Сторис, в котором он высмеивает звезд. Ролик уже стал популярным в Сети.

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На этот раз Алексей потроллил Insta-блогеров, которые необычным образом гадают, а также резко реагируют на негативные комментарии. Кроме этого, Дурнев высмеял сторис с Анатолием Анатоличем, участницей шоу От Пацанки до Панянки Ириной Слюнько, Кириллом Скачковым, Дядей Жоро, порнозвездой Лолой Тейлой и Русланом Гительманом. Также он посмеялся над поведением Николая Тищенко в Раде и высказался по поводу того, что тот стал народным депутатом.

Тридцать шестой выпуск шоу Дурнев Смотрит Сторис уже посмотрели 420 тысяч раз, а также поставили 20 тысяч лайков на YouTube.

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