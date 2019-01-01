Как отреагировали соцсети на мистический выпуск Лиги Смеха

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Лига Смеха - Мистика /instagram.com/ligasmeha/

На официальном YouTube-канале одного из главных юмористических проектов страны Лига Смеха вышла запись девятой игры, то есть 1/4 пятого сезона. На этот раз темой стала Мистика, а участвующие команды по три различных номера.

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В данном выпуск приняли участие четыре команды - 30+ и Гарик Бирча, Моя провинция и Юрий Ткач, а также Днепр с тренером-джокером Владимиром Дантесом. Все они показали юмористические полотна про Снежного человека, Лохнесское чудовище и корабль Летучий Голландец. В конце игры две команды, получившие наименьше количество голосов, сразились в баттле.

В первую очередь, большинство зрителей в соцесетях похвалили тренерство Владимира Дантесу и его актерскую игру, предложив сделать его одним из постоянных судей проекта. Также подписчики высоко оценили юмор Игоря Ласточкина, а песню Днепра одной из лучших в шоу, отметив, что их выступление было лучшим в игре. Кроме этого, фанаты похвалили Кошевого, как ведущего, и рассказали, какие моменты им понравились.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Девятая игра пятого сезона Лиги Смеха набрала 1,1 миллион просмотров, 13 тыс лайков и 1 тыс дизлайков. В данный момент выпуск находится на 9 месте в трендах YouTube.

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