Как отреагировали соцсети на новый выпуск Вечернего Квартала

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Вечерний Квартал /Скриншот с YouTube

На YouTube-канале студии Квартал 95 появился свежий выпуск популярного юмористического шоу Вечерний Квартал, в котором комики шутят об актуальных в Украине вещах. На сцене выступили все звезды проекта, включая Евгения Кошевого, Степана Казанина, Елену Кравец, Юрия Ткача и многих других.

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Самым запоминающимся и громким номером из выпуска стала песня, высмеивающая сгоревший дом Гонтаревой. На такие шутки отреагировали многие люди в соцсетях, а также популярные личности и политики. Кроме этого, звездные юмористы показали номера про то, как Кошевой будет баллотироваться в мэры Киева, про депутатов Слуги Народа, про перепись населения, Танцы Звездами, чиновников и про Илью Киву. Также на выступлении появились звездные гости в лице Тины Кароль и Maruv.

В комментариях в социальных сетях фанаты похвалили концерт, назвав его лучшим за то время, когда Зеленского нет в рядах кварталовцев. Но среди зрителей были и те, кто заметил, что раньше Квартал шутил острее, а некоторым также в этот раз не понравилась финальная песня. Кроме этого, люди рассказали, какие номера им понравились, а какие - нет.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск Вечернего Квартала посмотрели 635 тысяч раз, поставили 7 тыс лайков и 3 тыс дизлайков. Видео попало на 6-ом место в тренды украинского YouTube.

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