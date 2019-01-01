MOZGI с Потапом порвали YouTube клипом к фильму Безумная Свадьба 2

Поделись







MOZGI - СВ2 /Пресс-служба

Популярная группа MOZGI во главе с рэпером Потапом выпустила первый официальный саундтрек к украинскому фильму Безумная Свадьба 2 (Скажене весілля 2), который так и называется СВ2. Кроме этого, музыканта также представили и новый клип с кадрами из грядущей ленты.

Читай также: Опубликован яркий постер украинской комедии Безумная Свадьба 2

В музыкальном видео артисты вспомнили про все составляющие настоящей безумной украинской свадьбы - хлеб и соль, громкие гуляния, драки, море эмоций и много всего другого, закрепив все это словами из припева: "Никогда его не забудешь, если переживешь". Кроме этого, в клипе можно увидеть свежие кадры из фильма, его символ в видео желтого Volkswagen Т1, а также самих участников группы MOZGI.

Стоит отметить, что Потап и Позитив (Алексей Потапенко и Алексей Завгородний) стали еще и саундпродюсерами ленты, а также сыграли двух попов, в образах которых появились и в клипе.

Читай также: Рецензия на сериал Великі Вуйки

Напомним, что фильм Безумная Свадьба 2 (Скажене весілля 2) выйдет в украинский прокат прямо перед Новым Годом - 25-го декабря.

Ранее сообщалось о том, что MOZGI эффектно спасли планету в новом клипе