"Лживый и пустой человек": Тимати выиграл суд с L`One и жестко раскритиковал его

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Тимати /instagram.com/timatiofficial/

Не так давно популярный рэпер L`One (Леван Горозия) со скандалом покинул лейбл Black Star, лишившись своего имени и песен. Теперь же во вторник, 8 октября, состоялось последнее судебное заседание, в котором победил Тимати. После этого, он прямо в день рождения бывшего коллеги (9 октября) "поздравил" его с праздником, жестко раскритиковав в Instagram.

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В своем посте Типами написал о том, что работал с Горозией с нуля и между ними были дружеские отношения до тех пор, пока тот не обесценил все, что делала команда лейбла. Рэпер назвал его Оби-Ваном Кеноби из-за того, что тот боролся за справедливости, а также уточнил, что тот прекрасно знал об условиях контракта.

"Подписывая контракт знал про все его условия и взял сутки на его изучение, не внеся ни одного комментария! Теперь слушай - ты самый лживый и пустой человек, которого я знаю. Живи теперь в своем выдуманном мире, и пусть твоя совесть сама говорит с тобой. Живи, зная, что больше половины людей к кому ты прибегал за помощью, полностью перевирая факты, претворяясь "Бедной овечкой", разобравшись в ситуации вообще перестали с тобой общаться", - заявил Тимати, отметив, что для Левана важны потраченные деньги, а для него - потраченные года. Артист поздравил экс-коллегу с днем рождения и пожелал ему удачи.

Напомним, что рэпер L`One (Леван Горозия) состоял в лейбле Black Star с 2012 по 2019 год. За это время он записал несколько совместных песен с Тимати.

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