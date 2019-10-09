"Лживый и пустой человек": Тимати выиграл суд с L`One и жестко раскритиковал его
Не так давно популярный рэпер L`One (Леван Горозия) со скандалом покинул лейбл Black Star, лишившись своего имени и песен. Теперь же во вторник, 8 октября, состоялось последнее судебное заседание, в котором победил Тимати. После этого, он прямо в день рождения бывшего коллеги (9 октября) "поздравил" его с праздником, жестко раскритиковав в Instagram.
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В своем посте Типами написал о том, что работал с Горозией с нуля и между ними были дружеские отношения до тех пор, пока тот не обесценил все, что делала команда лейбла. Рэпер назвал его Оби-Ваном Кеноби из-за того, что тот боролся за справедливости, а также уточнил, что тот прекрасно знал об условиях контракта.
"Подписывая контракт знал про все его условия и взял сутки на его изучение, не внеся ни одного комментария! Теперь слушай - ты самый лживый и пустой человек, которого я знаю. Живи теперь в своем выдуманном мире, и пусть твоя совесть сама говорит с тобой. Живи, зная, что больше половины людей к кому ты прибегал за помощью, полностью перевирая факты, претворяясь "Бедной овечкой", разобравшись в ситуации вообще перестали с тобой общаться", - заявил Тимати, отметив, что для Левана важны потраченные деньги, а для него - потраченные года. Артист поздравил экс-коллегу с днем рождения и пожелал ему удачи.
Говорить о личном, всегда болезненно и неприятно, тем более когда на старте ты ешь из одной тарелки с близким, а спустя какое-то количество лет, он вызывает тебя в суд. И этот суд состоялся. Слушание было открытым в присутствие журналистов и общественности - результат известен, все подробности есть в прессе. Теперь о личном... 7 лет с нуля, (я хотел бы про-акцентировать этот момент! Именно с нуля, потому что проект «Марс» развалился, гастрольной деятельности не было и в целом, даже кушать было не на что) до большого успеха, ни одной претензии, только - улыбки, дружеский тон, братское отношения и готовность в огонь и воду за общие интересы. Но в один день ты включил совсем другой план, обесценив все что делала наша команда для тебя, а я сидел и смотрел на то, как ты каждый день выдумываешь все новые подробности, терпел и не отвечал, хотел увидеть, как далеко ты пойдёшь. Я молчал пока ты бегал по всем телеканалам и журналистам, пытаясь строить из себя «Оби Вана Кеноби» борца за справедливость с нами узурпаторами, хотя сам подписывая контракт знал про все его условия и взял сутки на его изучение, не внеся ни одного комментария! Теперь слушай - ты самый лживый и пустой человек, которого я знаю. Живи теперь в своем выдуманном мире, и пусть твоя совесть сама говорит с тобой. Живи, зная что больше половины людей к кому ты прибегал за помощью, полностью перевирая факты, претворяясь «Бедной овечкой», разобравшись в ситуации вообще перестали с тобой общаться. И самое для меня приятное во всей этой истории - что ты прекрасно знаешь о ком я сейчас говорю. Ты все ещё размышляешь в плоскости, денег (это ключевой для тебя вопрос) ведь кроме как развлекать людей со сцены, ты больше ни в чем глобально не преуспел. Я размышляю в плоскости потраченных на тебя лет, которые мне ни одна сумма уже не вернёт. Для меня это вопрос принципа. Мы в ряд ли поймём друг друга. Живи своей жизнью и не лезь в мою. Для меня эта страница перевёрнута. Удачи тебе и с днём Рождения!
Напомним, что рэпер L`One (Леван Горозия) состоял в лейбле Black Star с 2012 по 2019 год. За это время он записал несколько совместных песен с Тимати.
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