В центре скандала: Группу KAZKA снова обвинили в плагиате

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KAZKA /instagram.com/kazka.band/

Популярная украинская группа KAZKA оказалась в центре очередного скандала. В этот раз музыкантов пользователи соцсетей заподозрили в плагиате. Дело в том, что слушатели нашли сходство хита Пісня сміливих дівчат c треком PIRI от корейского коллектива Dreamcatcher.

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Все дело в том, что песня корейцев вышла еще в феврале, а KAZKA представили свою композицию аж в июне этого года. Продюсер группы Юрий Никитин отказался комментировать данную ситуацию. Стоит также отметить, что ранее юзеры уже обвиняли артистов в не оригинальности, сравнивая популярный хит Плакала с треком Yoya - Reborn.

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