Украинский рэпер раскачал Сеть клипом с Мишель Андраде

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Мишель Андраде и Ти-Фест выпустили совместный трек /facebook.com/mishvirmish/

Популярный рэпер из Украины T-Fest, сотрудничающий с лейблом Басты GAZGOLDER, представил новый трек PAPI, записанный с певицей Michelle Andrade. Кроме этого, на YouTube также появилось Lyric-видео к данной композиции.

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В треке T-Fest зачитал куплет и часть припева в своем фирменном стиле под музыку с латиноамериканскими мотивами. Артист исполнил парт на русском языке, а вот Мишель спела на испанском, чем удивила многих фанатов. В самом же видео, которое получилось ярким, появляется текст песни.

Lyric-видео T-Fest и Michelle Andrade - PAPI посмотрели 135 тысяч раз, а также поставили 8 тысяч лайков и менее тысячи дизлайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Скриптонит и T-Fest выпустили клип на трек 3х3