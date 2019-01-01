"Опасно и стыдно": Николай Соболев разоблачил врачей-шарлатанов в Сети

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Николай Соболев /instagram.com/sobolevv/

Популярный YouTube-блогер Николай Соболев опубликовал на своем канале свежий ролик, в котором коснулся важной для современного русскоязычного интернета темы со скандалами, а также поговорил о врачах-шарлатанах, которые обманывают люде в Сети, создавая угрозы для человеческих жизней.

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В первой части видео Соболев рассказал о блогерше по имени Инстасамка, а также о ее контенте. Он раскритиковал ее вид деяльности, а также поведал, что недавно всплыла информация о том, что она искусственно создавала скандалы и даже инсценировала ограбление своей квартиры, чтобы вызвать сочувствие у подписчиков.

Вторая же часть видеоролика была посвящена людям, которые называют себя врачами в Сети. Николай поведал, что дипломы таких людей фальшивые, а сами они зачастую призывают людей отказываться от традиционной медицины. Так, блогер привел примеры, когда люди, у которых родные (или они сами) болеют раком, прислушиваются к таким популярным в интернете личностям, после чего это для них заканчивается не лучшим образом. Например, в видео можно увидеть, что для кого-то это оборачивалось летальным исходом.

Новый ролик Николая Соболева уже набрал более 3,2 миллионов просмотров, 270 тыс лайков и 10 тыс дизлайков. Видеоработа попала на 8-ое место в трендах YouTube.

В видеоролике присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Соболев раскритиковал блогера, который якобы вызвал дух Юлии Началовой и Децла