Большое горе: У рэпера Снуп Дога умер новорожденный внук

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Снуп Догг /Getty Images

Всемирно известный 47-летний рэпер Snoop Dogg совсем недавно потерял своего внука. Как сообщает издание E!News, ребенка звали Кай Лав и ему было всего лишь десять дней.

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В данный момент нет информации о причинах смерти, однако отец мальчика, Корд Бродус, заявил, что тот скончался на его руках. Кроме этого, он опубликовал снимок, на котором написал дни жизни Кай Лава, а также отметил, что тот принес много любви и позитива. "Его энергия будет жить и эти 10 дней любви всегда будут для нас особенными. Давайте все ценить жизнь и тех, кого любим, пока мы здесь", - резюмирован Бродус.

Стоит отметить, что у Корда Бродуса также есть сын Зион, родившийся в 2015-ом году, и дочь Эллевен 2018-го года рождения.

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