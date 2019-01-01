В Америке во время съемок расстреляли рэпера Bankroll Gambino

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Bankroll Gambino /instagram.com/bankrollgambino

В воскресенье, 28 июля, в Филадельфии, в 1600-м квартале Кэролл-стрит, проходили съемки нового клипа рэпера Эзра Веа, более известного под псевдонимом Bankroll Gambino. Прямо во время творческого процесса двое неизвестных на черном автомобиле открыли стрельбу по музыканту и его окружению.

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Пятеро человек, находящиеся вместе с Эзрой, получили ранения, однако из жизни ничего не угрожает. Сам же Bankroll Gambino скончался на месте происшествия от выстрелов в голову. Причины нападения остаются неизвестными, как и имена убийц.

Bankroll Gambino лишь недавно начал карьеру рэп-исполнителя и только набирал популярность.

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