Майкл Щур высказался о Зеленском, ботах в соцсетях и Тищенко

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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0 /Скриншот с YouTube

В Сети вышел свежий 4-ый выпуск нового сезона популярного украинского шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром, в котором обсуждают главные новости, делая это не без юмора. Получасовой ролик уже успел попасть в тренды украинского YouTube.

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Майкл Щур и его соведущие на этот раз высказались о работе и развлечениях Владимира Зеленского, а также сделали акцент на том, что он первый президент, которому не все равно на мост в Днепре. Также в выпуске подарили оркестровую мелодию, звучащую в шоу на новостях про Петра Порошенко, Дмитрию Разумкову, рассказали о ботах (основываясь на материале от Hromadske), которые пишут в соцсетях с высказываниями о политиках, высмеяли преступника, который снимал сторис в Instagram со своими злодеяниями, а также поговорили о депутатах и принятых ими законах. В том числе - о Николае Тищенко и Александре Скичко. В выпуске также задели тему шНобелевской премии, поведав, кому же и за что она присуждается, и рассказали о певице СТАСИК.

Новый выпуск шоу #@)₴?$0 вышел на канале Телебачення Торонто и уже набрал более 200 тысяч просмотров и 11 тысяч лайков. Ролик занял 35-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур потроллил Тищенко, кнопкодавов и шоу Танцы со Звездами