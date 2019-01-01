Майкл Щур потроллил Тищенко, кнопкодавов и шоу Танцы со Звездами

Поделись







Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0 /Скриншот с YouTube

Популярное информационное-развлекательное шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром обзавелось свежим третьим выпуском, входящим в новый сезон. На этот раз ведущие поговорили о последних новостях, связанных с политикой, украинским шоу-бизнесом, а также извинились за один из сюжетов в предыдущем эпизоде.

Читай также: Дурнев высмеял поведение Поперечного, порнозвезды и Никитюк

Щур со своими соведущими рассказали о проблемах в школьных туалетах, высказались о новом iPhone 11, а также об анонсированных улучшениях поездов Укразализныци. Кроме этого, в выпуске жестко потроллили и раскритиковали депутатов-кнопкодавов, а также не без юмора поговорили об интервью с Николаем Тищенко, точнее - о вопросах к нему про принятые законы.

Ведущие не без юмора и фирменных шуток обсудили новый выпуск шоу Танцы со Звездами, вылет рэпера Сереги и выступление Maruv. Также поведали о том, прослушивают ли в Facebook своих пользователей, и принесли извинения за неверную информацию в прошлом выпуске.

Третий выпуск шоу #@)₴?$0 уже посмотрели 210 тысяч раз, поставили 10 тыс лайков и менее тысячи дизлайков. Ролик занял 21-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур раскритиковал Медведчука и похвалил Билли Айлиш